Magath weg, Trainer da

Nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga haben sich die Verantwortlichen des FC Würzburger Kickers rasch an die Arbeit gemacht, um den Neuaufbau in der 3. Liga anzugehen. Neuer Trainer am Dallenberg wird Torsten Ziegner, der zuletzt in Zwickau und in Halle Drittligisten trainierte. Er wird zusammen mit Sport-Vorstand Sebastian Schuppan in den nächsten Tagen den Kader für die am 23. Juli beginnende Saison zusammenstellen.

Der Eine kommt, der Andere geht. Am Pfingstmontag haben Flyeralarm-Chef Thorsten Fischer und Felix Magath die Beendigung ihrer Zusammenarbeit bekannt gegeben. Der einstige Bundesliga-Meistertrainer wird damit nicht mehr beratend für die Kickers tätig sein. Ebenso wurde der Abschied von fünf Spielern öffentlich. mf