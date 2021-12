Los geht es mit einer Impfstraße

Fahrenbach. Mit einer Impfstraße und gut 100 Impfungen am ersten Tag hat der regionale Impfstützpunkt in Fahrenbach am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Es sollen mehr Impfungen werden, doch das dauert, weil aktuell noch die Impfteams fehlen. Überall ist das Personal knapp, erläuterte Landrat Dr. Achim Brötel bei einem Pressegespräch vor Ort. Er dämpfte zu hohe Erwartungen der Impfwilligen. Geduld ist gefragt.

In der nächsten Zeit stehen in Fahrenbach 130 Impftermine pro Tag bereit, die über die Homepage des Landkreises gebucht werden können. Auch eine telefonische Buchung ist möglich. Die nächsten gut 500 Termine werden am heutigen Donnerstag ab 15 Uhr bereitgestellt.