Lokalen Genuss näher bringen

Höpfingen/Vollmersdorf. Eine wahre Fülle wohlschmeckender Argumente für regionale Lebensmittel und den hohen Stellenwert der Landwirtschaft liefert der am Samstag auf dem Areal der Firma „PoppStar“ direkt an der B 27 in Höpfingen eröffnete Marktcontainer, in dem die Vollmersdorfer Landwirtsfamilie Brenneis ein breites Angebot von Eiern frisch vom Bauernhof über Hausmacher Wurst- und Fleischwaren bis hin zu Nudeln und „Bauernhofeis“ offeriert.

Der Eröffnung wohnten zahlreiche Ehrengäste bei, darunter MdB Alois Gerig und Bürgermeister Adalbert Hauck. deren Erscheinen Jochen Brenneis freute. Der rund um die Uhr zugängliche Automat bietet eine komplett kontakt- und bargeldlose Zahlung.