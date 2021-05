Lindner führt Liberale

Berlin. Vier Monate vor der Bundestagswahl hat FDP-Chef Christian Lindner die Liberalen auf ein gutes zweistelliges Ergebnis und eine anschließende Regierungsbeteiligung eingeschworen. „Unser Wahlziel ist, so stark zweistellig zu werden, dass sowohl schwarz-grüne als auch grün-rot-rote Mehrheitsbildungen ausgeschlossen sind“, sagte er am Freitag in Berlin beim digitalen FDP-Parteitag. „Unser Ziel ist es, dass Deutschland weiter aus der Mitte regiert wird.“ Liberale Ideen müssten den weiteren Weg Deutschlands mitprägen. Der Parteitag bestätigte Lindner mit 93 Prozent als Vorsitzenden und nominierte ihn als Spitzenkandidaten für die Wahl im September. Für den 42-Jährigen stimmten 534 von 576 Delegierten. dpa

