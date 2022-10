Limbach positioniert sich klar

Limbach/Buchen. Der Streit um die Erweiterung des Interkommunalen Gewerbeparks Odenwald (IGO) in Buchen geht in seine nächste Runde. Nach der Gemeinde Mudau hat sich nun auch der Gemeinderat Limbach klar gegen die Gangart der Stadt Buchen positioniert. In seiner Sitzung beschloss das Gremium der Odenwald-Gemeinde: „Der Gemeinderat fordert den IGO-Verbandsvorsitzenden und Buchener Bürgermeister auf, den in der Verbandsversammlung als Hauptorgan des Zweckverbandes einstimmig gefassten Beschluss zum Grunderwerb für die Erweiterungsfläche des IGO umzusetzen und damit die bisherigen Absprachen einzuhalten. Der Gemeinderat der Stadt Buchen wird gebeten, seinen, dem bestehenden Zweckverbandsbeschluss widersprechenden Gemeinderatsbeschluss aufzuheben.“ mf

