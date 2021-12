Liebler: Das trifft uns hart

Paukenschlag in Würzburg: s.Oliver wird seinen Sponsoring-Vertrag bei den Würzburger Basketballern am Ende der laufenden Saison nicht verlängern. Das gaben der Verein und das Unternehmen aus Rottendorf am Montag in einer Presseerklärung bekannt. „Diese Entscheidung trifft uns natürlich hart, gerade durch die Kurzfristigkeit und in der für uns weiterhin schwierigen Situation. Wir sind für die laufende Saison finanziell aber gut aufgestellt, weil wir von Anfang an sehr vorsichtig und mit Weitblick geplant haben. Die kommende Saison wird allerdings eine große Herausforderung in allen Bereichen. Die Suche nach einem neuen Hauptsponsor hat begonnen“, sagte „Baskets“-Geschäftsführer Steffen Liebler.

