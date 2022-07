„Leistung des Nationalteams ist toll“

Main-Tauber-Kreis. Die Frauen-Fußballnationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft in England und spielt sich in die Herzen der Zuschauer. Am Sonntag um 18 Uhr sitzen viele Sportbegeisterte vor dem Fernseher und drücken „unseren Mädels“ die Daumen. Bei den eingefleischten Fans ist die Begeisterung groß – doch Public Viewing und Autokorso Fehlanzeige. Bei einer Umfrage in der Region gehen die meisten von einem 2:1-Sieg für das Team von Martina Voss-Tecklenburg aus. „Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt ein tolles Turnier mit guten Leistungen, die teilweise an Effektivität nicht zu übertreffen sind“, sagt etwa Stefanie Hartnagel aus Tauberbischofsheim. Deutlich verbesserungswürdig ist der Stellenwert von Frauenfußball – auch beim DFB.

