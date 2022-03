Leichterer Zugang für Alt und Jung

Dittwar. Was lange währt, wird endlich gut: Die Laurentiushalle in Dittwar ist nun barrierefrei zugänglich. Die Freude ist groß, schließlich bildet sie einen beliebten Treffpunkt für groß und klein. Für die Halle selbst ist der nagelneue Zugang fast so etwas wie ein Geschenk zum 60. Geburtstag: Sie war 1962 erbaut und zunächst als Schulgebäude genutzt worden. Seit ihrer Sanierung 1980 wird sie als Veranstaltungs- und Sporthalle genutzt und ist sehr gefragt. Was dem Hauptportal bisher jedoch fehlte, war ein barrierefreier Zugang. Deshalb konnten Menschen, die etwa auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, so gut wie gar nicht oder nur mit Mühe an den vielfältigen Veranstaltungen teilnehmen. Auch für Mütter mit Kinderwagen war es schwierig, in die Halle zu gelangen. Doch diese Zeiten sind nun durch den Bau der Rampe vorbei.

