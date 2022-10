Lauterbach mahnt zur Vorsicht

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach appelliert angesichts zunehmender Corona-Ansteckungen an die Vorsicht aller im Herbst und drängt die Länder zu mehr Masken-Vorgaben. „Wir haben es selbst in der Hand, ob diese große Krise noch einmal die Bedeutung bekommt, die sie gehabt hat“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung startet dazu auch eine Kampagne unter dem Motto „Ich schütze mich“, die für mehr Impfungen und gegenseitige Rücksichtnahme werben soll.

Lauterbach sagte, es habe erwartungsgemäß eine Herbst-Welle begonnen. „Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute“, erläuterte er mit Blick auf steigende Zahlen bei Ansteckungen, Gestorbenen und Belastungen in Kliniken. Das RKI gab die Sieben-Tage-Inzidenz nun mit 760,1 an – nach 793,8 gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen am Vortag und 577,5 vor einer Woche. Regional reicht die Spanne dabei aktuell von 281,1 in Hamburg bis 1461,5 im Saarland. Experten gehen aber von vielen nicht erfassten Fällen aus – vor allem, weil viele Infizierte keinen PCR-Test mehr machen und so nicht in die Statistik eingehen. dpa