Laufen für das Hallenbad

Weikersheim. Private Initiative will Bad-Sanierung unterstützen: Am Freitag, 2. September, findet zum ersten Mal der „Kärwelauf Weikersheim“ statt. Mit dem Erlös sollen familienorientierte Projekte gefördert werden – wie das Hallenbad. Der Rundkurs führt durch die Altstadt, durch den Schlosspark und an der Kulisse des Weikersheimer Schlosses vorbei – und die individuellen sportlichen Leistungen sollen familienorientierte Weikersheimer Vorhaben unterstützen, so die Idee der örtlichen Familie Cuypers, die den Lauf initiiert hat. „Die Idee hinter dem Kärwelauf ist, mit dem Erlös Projekte zu unterstützen. Projekte, die für unsere Familien und Kinder von Bedeutung sind. Unser Hallenbad ist eines dieser Projekte und soll von dem Erlös des ersten Kärwelaufes profitieren“, so der sportbegeisterte Initiator Carlo Cuypers.

