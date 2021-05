Landrat a.D. Brodbeck übernimmt

Niedrestetten. Schon seit mehr als fünf Monaten steht Niederstetten faktisch ohne Gemeindeoberhaupt da. Interimsweise übernimmt jetzt ein Verwaltungsleiter einen Teil der Aufgaben.

Seit Mitte Dezember war Bürgermeisterin Heike Naber zunächst krank und wurde dann, als sie Ende April zurückkehren wollte, vom Landratsamt vorläufig ihres Amtes enthoben. In den letzten fünf Monaten hatten die Bürgermeister-Stellvertreter Nabers Aufgaben übernommen und sie unter sich aufgeteilt. Deshalb hat man sich entschlossen, einen interimsmäßigen Verwaltungsleiter zu bestellen, der sich bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle der Öffentlichkeit vorstellte. Dabei handelt es sich um Landrat a.D. Klaus Brodbeck, der den Gemeinderat bereits dabei unterstützt hat, die finanziellen Vorgänge seit dem Amtsantritt Naber zu prüfen.