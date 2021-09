Landräte im FN-Interview

Odenwald-Tauber. In weniger als einem Monat findet die digitale Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere Starter“ der Fränkischen Nachrichten statt. Neben vielen Firmen, die die Initiative unterstützen, sind die beiden Landräte Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) und Christoph Schauder (Main-Tauber-Kreis) als Schirmherren der Veranstaltung mit dabei. Im FN-Interview verraten die beiden Landräte, was sie von diesem Konzept halten, und warum sie jungen Menschen raten würden, an „Zukunft Karriere Starter“ teilzunehmen.

„Ich finde die Initiative einfach klasse“, sagt Christoph Schauder. Dr. Achim Brötel ist der Meinung, dass man die Vorteile einer dualen Ausbildung noch viel deutlicher hervorheben müsse.