Medizinische Vorsorgemaßnahmen in Heilbädern sollen wieder zu Pflichtleistungen der Krankenkassen werden. Bad Mergentheim hofft auf positive Auswirkungen. Der Bundestag hat dem Gesetz zu „Medizinische Vorsorgemaßnahmen“ zugestimmt. Der Bundesrat wird dem Entwurf voraussichtlich Ende Juni abschließend „grünes Licht“ geben. Bereits in der zweiten Jahreshälfte könnte das Vorhaben in Kraft treten.

...