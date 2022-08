Künstler und Kultur unterstützen

Osterburken. Wenn man auf die 25-jährige Geschichte der Kulturkommode Osterburken zurückblickt, gibt es einige Höhepunkte, an die sich die Besucher sicher gerne zurückerinnern. Einer, der von Anfang an mit dabei war und einige Geschichten im Repertoire hat, ist Michael Pohl, der Vorsitzende des Vereins. Er ist eines von neun Gründungsmitgliedern, die sich am 5. Oktober 1997 gefunden haben.

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kultur und Künstler im ländlichen Raum zu unterstützen, den Menschen gleichzeitig aber etwas zu bieten, weshalb sich Anfänger und Meister der Unterhaltung die Klinke in die Hand geben. Dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen war zu Beginn aber nicht einfach. nb