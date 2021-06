Kritik an Grünen

Magdeburg. CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt hat die potenziellen Koalitionspartner in Sachsen-Anhalt aufgerufen, nicht schon vor den Sondierungen Hürden für eine Zusammenarbeit aufzubauen. „Ich halte es für wenig klug, wenn der kleinste potenzielle Partner von vornherein Forderungen stellt“, sagte Borgwardt am Dienstag in Richtung der Grünen.

Die Grünen hatten am Montag beschlossen, zwar das Sondierungsangebot der CDU anzunehmen. Die Partei will aber nur einer Koalition angehören, in der sie auch rechnerisch gebraucht wird. Damit hatten die Grünen eine Neuauflage der regierenden Kenia-Koalition ausgeschlossen: In einer schwarz-rot-grünen Koalition hätten CDU und SPD nämlich auch ohne die Grünen eine Mehrheit, wenn auch nur mit einer Stimme.

Möglich wären demnach neben Schwarz-Rot auch Schwarz-Rot-Gelb und Schwarz-Gelb-Grün. Als größtes Hindernis für eine solche Jamaika-Koalition gilt das Thema Landwirtschaft. Die CDU will den Grünen die Zuständigkeit wieder abnehmen, viele Konservative wollen die Grünen am liebsten gleich ganz aus der Regierung raushalten. dpa