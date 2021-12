Kritik an „absurder Forderung“

Neckar-Odenwald-Kreis. Viele Ortsrandlagen im Neckar-Odenwald-Kreis sind im Einheitlichen Regionalplan als Regionale Grünzüge ausgewiesen und dadurch weitgehend vor einer Umwandlung in Bauland geschützt.

Weil sich bei der Fortschreibung des Regionalplans in den Bereichen Wohnen und Gewerbe aus der Sicht von Dr. Achim Brötel in diesem Punkt keine für die Gemeinden im ländlichen Raum günstigere Regelung abzeichnet, spart der Landrat seit Wochen nicht mit lautstarker Kritik an den verantwortlichen Planern.

Für seine mitunter populistischen Äußerungen hat er im Kreistag harsche Kritik einstecken müssen.