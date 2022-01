Kritik am Kurs der SPD

Berlin. Nach Altkanzler Gerhard Schröder durchkreuzt mit Sigmar Gabriel ein weiterer früherer SPD-Vorsitzender die Linie der Parteiführung in der Ukraine-Krise. Der Ex-Außenminister fordert eine „Diskussion ohne Tabus und Denkverbote“ über die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine. „Die Wahrheit ist, man kann sich bei Rüstungslieferungen immer schuldig machen –durch Handeln und durch Nichthandeln“, sagte er.

Parteichef Lars Klingbeil bekräftigte die Absage der SPD-Führung an Waffenlieferungen allerdings prompt. Und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, wies die Äußerung Schröders im Nachrichtenportal „ntv.de“ zurück. An diesem Montag kommt Klingbeil mit anderen führenden SPD-Politikern zu einer Klausurtagung über die Ukraine-Krise zusammen.

Sicherheitsexperte schlägt Alarm

Der renommierte Sicherheitsexperten Wolfgang Ischinger schlug am Wochenende Alarm, weil er bereits einen spürbaren internationalen Ansehensverlust Deutschlands wegen der Zurückhaltung in der Ukraine-Krise sieht. „Ungeschicklichkeiten“ der Bundesregierungen im Umgang mit der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 und der Frage der Waffenlieferungen hätten dazu geführt, dass Deutschland nun in den USA und bei anderen Bündnispartnern „in einem miesen, schlechten Licht“ dastehe, sagte der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

„Deutschland hat bei einer ganzen Reihe von Partnern bereits Vertrauen verloren oder riskiert es gerade zu verlieren“, sagte Ischinger. Ischinger beklagte auch, dass die deutsche Zurückhaltung Russland in die Hände spiele. dpa