Kreistag stimmt für Jugendticket

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Kreistag hat bei seiner Sitzung am Montag in Fahrenbach beschlossen, das Landesweite Jugendticket einzuführen. Nach einem Beschluss der Landesregierung soll diese Fahrkarte zum 1. März 2023 angeboten werden. Diese Jahresfahrkarte wird für Personen bis 21 Jahren und für Auszubildende und Studenten bis 27 Jahre 365 Euro im Jahr kosten. Damit können die jungen Erwachsenen den Nahverkehr in Baden-Württemberg und in angrenzenden Verkehrsverbünden nutzen.

Die Kreisräte lobten die gute Absicht, die hinter dieser Idee steckt. Junge Menschen könne man so an die Nutzung des ÖPNV heranführen. Sie kritisierten allerdings, dass das Land nur 70 Prozent der Kosten übernimmt, die durch diese Jahresfahrkarte zusätzlich für den Landkreis anfallen.

