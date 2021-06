Kradfahrer gestorben

Heinrichsthal. Zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Samstag gegen 14 Uhr in Heinrichsthal (Kreis Aschaffenburg). Drei Kradfahrer waren auf der K 7 von Oberlohrgrund in Richtung Heinrichsthal unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw t von einem Feldweg auf die K 7 auf und übersah dabei offenbar die Gruppe. Zwei der Motorradfahrer wichen aus, einem 26-Jährigen gelang dies nicht mehr und er kollidierte mit seiner Yamaha mit dem Auto. Der Motorradfahrer stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er trotz aller Bemühungen des Rettungsdienstes starb. Ein Unfallsachverständiger war zur Erstellung eines Unfallgutachtens vor Ort. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Heinrichtsthal und Heigenbrücken waren aktiv. pol

