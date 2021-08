Konzert im Klostergarten

Tauberbischofsheim. Lilly Among Clouds wurde beim ESC-Vorentscheid 2019 einem großen Publikum bekannt. Die ganze Bandbreite ihrer Musik will die Sängerin, Komponistin und Texterin an diesem Donnerstag in Tauberbischofsheim zeigen. Die Atmosphäre des Klostergartens ist dabei wie geschaffen für die Künstlerin, die im „richtigen“ Leben Elisabeth Brüchner heißt, in der Nähe von Würzburg lebt und in Straubing aufgewachsen ist. Im FN-Interview berichtet sie, wie hart für sie die Lockdowns waren („Ich wusste gar nicht, wohin mit mir“), was sie heute über ihren Auftritt 2019 beim ESC-Vorentscheid denkt, bei dem sie mit ihrem Song „Surprise“ Dritte wurde, und gesteht: „Ich mag einfach Stress“.

Möglichen Konzerten im Herbst steht sie eher skeptisch gegenüber: „Man weiß so gar nicht mehr, was man erwarten kann oder soll.“