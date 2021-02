Bieringen/Schöntal. Ein Mann verunfallte am Donnerstag mit seinem Auto auf der L 1025 zwischen Bieringen und Schöntal. Gegen 17.15 Uhr befuhr der 33-Jährige mit seinem Audi S3 die Landstraße Richtung Schöntal. Hierbei verlor er vermutlich aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die linke Leitplanke. Anschließend schleuderte der Wagen eine Böschung hinauf und wurde von dort in Richtung der Landstraße wieder abgewiesen. Der Audi kam auf der Straße zum Stehen. Der Lenker wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden. Der 33-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Er erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.