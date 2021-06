Ambulant vor stationär – so lautet seit Jahren die Devise des Jugendamts bei der Gewährung von Hilfen für Kinder. Jugendliche und Familien. Doch wie lief und läuft das mit der Betreuung während der Pandemie? Hilfen werden vom Jugendamt finanziert, das Personal kommt von Caritas und Diakonie und arbeitet Hand in Hand. „Zwei Hilfen in einer Familie sind allerdings die Ausnahme“, berichtet

...