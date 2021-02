Igersheim. Das Igersheimer Bürgernetzwerk engagiert sich und unterstützt Senioren auf dem Weg zur Impfung: Vom Termin-Antrag bis hin zu einem Fahr-Bringdienst zum Kreisimpfzentrum.

Das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim hat den Impfbetrieb aufgenommen. Aufgrund des begrenzten Impfstoffs noch in geringem Umfang, aber der Anfang ist gemacht. Die ersten positiven Erfahrungen von glücklich geimpften über 80-Jährigen verbreiten sich in Windeseile auch in Igersheim und erleichtern anderen die Entscheidung, sich auch impfen zu lassen.

Viele Senioren haben aber auch Schwierigkeiten beim Termin-Antrag oder haben sonstige Fragen. Das BNW hilft.