Heidelberg. Ob Missbrauch von Kindern, Umweltkatastrophe oder Krankheit: Die „Krippe am Fluss“ in der Heidelberger Jesuitenkirche nimmt aktuelle Konflikte und Katastrophen auf. Schon im zweiten Pandemiejahr werden nun Masken getragen. Särge erinnern an die massenhaften Covid-19-Opfer etwa im italienischen Bergamo. Der Name ist entstanden in Anlehnung an den Neckar, der das Stadtbild prägt. Und an ein Wahlprogramm „Stadt an den Fluss“, das die Neckarstaden gerne untertunnelt hätte. Natürlich kann man den Titel auch im übertragenen Sinn verstehen – alles fließt. Biblische Schrift, Fiktion und Realität vermischen sich in der Krippe. „Echte“ Elemente bilden nicht nur Nelson Mandela und Martin Luther, der an den Aufenthalt des Reformators 1519 erinnert. Auch der frühere Bundestrainer Jogi Löw ist wieder dabei.

