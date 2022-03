Klitschkos zugeschaltet

Würzburg. Überraschung im Würzburger Rathaus: In der Stadtratssitzung am Donnerstag waren die Klitschko-Brüder live zugeschaltet. Für eine knappe Viertelstunde war der Krieg in der Ukraine ganz nahe: Per Live-Schalte trat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir am Donnerstagnachmittag überraschend in der Sitzung des Würzburger Stadtrates auf. Vitali Klitschko schilderte eindringlich die dramatische Situation in seinem Land, sprach über das Leid der Menschen, zerstörte Vororte und zusammengebrochene Infrastruktur.

Den Auftritt der Klitschko-Brüder hatte Oberbürgermeister Christian Schuchardt initiiert. Im Gespräch nennt er die Gründe dafür.

