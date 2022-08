Klimaschutz mal anders

Heidelberg. Ein Musical in fünf Akten mit mehr als 60 kleinen Plastiktierchen – und ein ernster Hintergrund: Der Heidelberger Künstler Peter Bösselmann rückt mit seinem Singspiel „Von Tag zu Tag“ die Klimakrise ins Zentrum. Unterstützt haben ihn bei dem Projekt rund zwei Dutzend Heidelberger, die den Figürchen ihre Stimme leihen.

Das fertige, 28 Minuten lange Werk wird im September noch zwei Mal im „Atelier im Klausenpfad“ im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim gezeigt. Vorstellungen: am 16. und 23. September, Einlass (nach Anmeldung per Mail an mail@klausenpfad.de) 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr.