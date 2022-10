Kindermusical sorgte für Begeisterung

Eberstadt. Ein „echt cooles“ Vergnügen für die ganze Familie waren am Wochenende die beiden Aufführungen des biblischen Kindermusicals „Noah und die coole Arche“. Das Projekt „Noah und die coole Arche“, das am Wochenende in Eberstadt aufgeführt wurde, war eine starke Gemeinschaftsleistung: Alle Akteure auf und hinter der Bühne stammten aus dem Dorf. Die „Eberstadter Kids & Teens“ und der Gesangverein „Liederkranz“ hatten unter Leitung von Ideengeberin Bettina Schubert ein tolles Spiel auf die Bühne gebracht. Die Geschichte ist (fast) so alt wie die Menschheit: Noah hatte einen besonderen Draht zu Gott in einer Zeit, in der mancher Tyrann es nicht sonderlich gut mit der Welt meinte. Oder: „Noah ist ein cooler Held“, wie es die Eröffnung unterstrich.

