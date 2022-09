Kindergarten startet nicht wie geplant

Adelsheim. Der Bauwagen steht schon vor Ort und wartet auf die Kinder. Aber in diesem Jahr werden sie wohl nicht mehr kommen. „Die Leiterin des Kindergartens ist abgesprungen und neues Personal nicht so leicht zu finden“, verdeutlicht Bürgermeister Wolfram Bernhardt im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Die Enttäuschung bei den Eltern in Adelsheim ist sehr groß. Die Wiese auf der Lichtung des Waldkindergartens ist wie leer gefegt. Kein wildes Herumtoben, kein lautes Kinderlachen, alles ist still. Nur die Vögel zwitschern. Grund dafür ist ist die Tatsache, dass der Waldkindergarten in diesem Jahr nicht mehr starten kann. „Zwar haben wir eine Erzieherin rekrutiert. Aber sie kann keine Leitungsfunktion übernehmen“, erläutert Pfarrer Dr. Markus Roser von der evangelischen Kirche in Sennfeld.

