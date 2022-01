Kinder allein zu Hause

Ilsfeld-Auenstein. Kinder brachten sich bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Ilsfeld-Auenstein im Landkreis Heilbronn in Sicherheit, indem sie sich in ein Zimmer einschlossen und ihre Eltern benachrichtigten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat. Der Täter ist laut Polizeibericht gegen 9 Uhr gewaltsam in das Haus der Familie eingebrochen. Die Kinder schlossen sich daraufhin in einem Zimmer ein und riefen ihre Eltern an, die sich daraufhin sofort zu dem Wohnhaus begaben. Als diese ankamen und das Gebäude betraten, flüchtete der Einbrecher über den Garten. Der Vater verfolgte den Täter zunächst zu Fuß und als dieser in ein Auto einstieg, weiter mit dem Wagen.

