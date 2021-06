Keine längere Öffnung jetzt möglich

Lauda-Königshofen. Eine in den Vormittag verschobene Öffnungszeit im Laudaer Terrassenbad regten einige Bürger bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an. Sie wünschten sich auch eine weitere Kasse am Einlass.

Ganz so einfach, wie sich das die Bürger vorstellen, geht die Umsetzung aus Sicht von Bürgermeister Dr. Lukas Braun allerdings nicht. „Die ganzen Maßnahmen zur Einlasskontrolle oder auch zur Aufsicht von Becken und Schwimmattraktionen sind wegen Corona weiter erforderlich“, erklärte Braun. Dies sei auch personalintensiv. Sobald sich am aktuellen Engpass etwas ändere, gäbe es eine Perspektive zur Ausweitung. Und Braun verwies auf die Einführung des neuen Kassensystems.