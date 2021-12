Jetzt auch noch das: Erst gaben die Würzburger Bundesliga-Basketballer am Montagmittag bekannt, dass Hauptsponsor s.Oliver seinen Vertrag am Saisonende nicht verlängern wird – und dann explodierte am Abend noch die sportliche Bombe. Trainer Denis Wucherer (Bild) wurde von seinen Aufgaben entbunden.

„In unserer aktuellen sportlichen Situation sehen wir keine andere Möglichkeit, als zu handeln und dem Team neue Impulse zu geben. In den letzten Wochen konnten wir leider keine Entwicklung in eine positive Richtung mehr erkennen“, sagte Geschäftsführer Steffen Liebler. Die „Baskets“ sind am Sonntag auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.