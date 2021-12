Kein Zirkus und keine Eisbahn

Bad Mergentheim. Die FN fragten beim Veranstalter des Weihnachtscircus Main-Tauber und der Eisbahn im Äußeren Schlosshof, Rudi Bauer, nach, wie es mit beiden Angeboten weitergehe. Die Antwort kam von Rudi Bauer und der Stadtverwaltung: Der ab 23. Dezember geplante Weihnachtscircus auf dem Volksfestplatz ist abgesagt und die Eisbahn samt „Winterzauber“ wird früher als vorgesehen geschlossen. In der gemeinsamen Presseerklärung von Rudi Bauer und Bad Mergentheimer Stadtverwaltung heißt es, dass die angespannte Pandemie-Lage und die deshalb verschärfte Landesverordnung zu den neuen Entscheidungen geführt hätten: „Wir hätten uns eine entspanntere Situation in diesem Winter gewünscht, gerade nachdem wir nun zwei Wochen lang gesehen haben, auf welch begeisterten Zuspruch die Eisbahn gestoßen ist und wie groß die Nachfrage nach Weihnachtscircus-Tickets war. Aber spätestens mit der ‚2G-plus’-Regelung sowie den Kapazitäts-Beschränkungen bei Veranstaltungen fehlen die nötige Niederschwelligkeit und am Ende auch die Wirtschaftlichkeit“, so Veranstalter Rudi Bauer. sabix

