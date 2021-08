Kaum Gegenwehr

Kabul. Die militant-islamistischen Taliban haben ihre Militäroffensive in Afghanistan erfolgreich fortgesetzt und die sechste Provinzhauptstadt in Folge erobert. Am Montag übernahmen sie die Kontrolle in Aibak in der Provinz Samangan im Norden des Landes, wie Provinzräte und Parlamentarier bestätigten. Die Islamisten hätten die wichtigsten Einrichtungen der Regierung in der Stadt eingenommen, darunter das Polizeihauptquartier, den Gouverneurssitz und das Gefängnis.

Die Provinzrätin Machboba Rahmat sagte, die Sicherheitskräfte hätten die Stadt mit ihren geschätzt 120 000 Einwohnern einfach verlassen. Davor hätten sie das Verteidigungsministerium um Luftangriffe gebeten, aber dieses habe nicht auf sie gehört. Am Sonntag fiel bereits die wichtige Stadt Kundus an die Taliban. dpa