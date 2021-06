Kaum Buchener in Buchen

Buchen. Die Initiative „Buchen steht auf“ ist nach mehrwöchiger Pause wieder aktiv. Doch bei der Protestaktion am Sonntag auf dem Musterplatz wurde deutlich, dass sich dort mehr Auswärtige als Einheimische tummelten. Das erkannte auch Bürgermeister Roland Burger: „Ich konnte dort sehen, dass es nicht Buchen ist, das hier angeblich aufsteht. Nach meiner Einschätzung kam nur eine Minderheit der Teilnehmer aus Buchen. Das ist zum einen beruhigend, zum anderen fragt man sich aber schon, was diese Menschen – egal woher sie kommen – umtreibt. Landrat Brötel beunruhigt weiter die Nähe der Initiatoren zu den „Querdenkern“, die in einer Rede offen artikuliert wurde. mf

AdUnit urban-intext1