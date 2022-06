Kandidaten stehen Rede und Antwort

Mosbach. Knapp 17 000 Wahlberechtigte sind am Sonntag, 26. Juni, aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Die Amtszeit von Oberbürgermeister Michael Jann (62) endet am 31. August, er hat aber schon früh seine Kandidatur für eine dritte Amtsperiode angekündigt.

2001 wurde der gebürtige Mannheimer Bürgermeister der Großen Kreisstadt, im Jahr 2006 wurde er zum Oberbürgermeister Mosbachs gewählt. Ohne Gegenkandidaten wurde er 2014 wiedergewählt.

Amtsinhaber Jann hat bei der Wahl einen Gegenkandidaten aus der Region: Julian Stipp (36), derzeit Bürgermeister in Salach, tritt an. Der gebürtige Limbacher will seine Erfahrungen und neue Ideen in Mosbach einbringen und sieht es als eine besondere Aufgaben an, die eigene Heimat mitzugestalten.

