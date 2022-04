Kandidaten standen Rede und Antwort

Hardheim. Rund 700 Zuschauer lauschten am Donnerstagabend der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten – entweder live in der Hardheimer Erftalhalle oder zuhause vor den Bildschirmen. Nachdem die Bewerber 20 Minuten Zeit hatten, sich und ihre Ziele vorzustellen (wir berichteten), leitete der Moderator des Abends, Alexander Dambach, in die Fragerunde über, für die es sich die Kandidaten in Sesseln auf der Bühne bequem machten. Dieses Konzept kam bei den Bürgern gut an. Zuhörer Reiner Dietz lobte das Format. „Es war mal etwas anderes.“ „Ich fand es interessant, die Kandidaten live zu erleben“, sagte Matthias Bechtold, der jedoch mehr Fragen aus den Reihen der Bürger erwartet hätte.

Sieben Fragen, darunter zu den Themen Nachhaltigkeit und Verkehr, stellten die Hardheimer, drei davon waren im Vorfeld bei der Verwaltung eingereicht worden.

