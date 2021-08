Kampf gegen das Inferno

Athen. Gemeinsam mit Freiwilligen kämpfen Feuerwehrleute in Afidnes in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen gegen einen Brandherd. Wie dort fressen sich die Flammen in mehreren europäischen Ländern erbarmungslos durch die Landschaft. Überall kämpfen Rettungskräfte und Bürger bis zur Erschöpfung gegen das Inferno an. Bei den Menschen machte sich Unmut über unzureichende Hilfen breit, doch international sind die Appelle angekommen. Aus Deutschland etwa sind dutzende Helfer nach Griechenland unterwegs. Darüber hinaus sind dort Rettungskräfte aus Frankreich, Ägypten, Polen, der Slowakei, Tschechien, Katar, Kuwait und aus weiteren Ländern im Einsatz. dpa

