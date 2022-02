Jobmesse der FN findet im Mai statt

Odenwald-Tauber. Es geht wieder los. Im Mai suchen Firmen aus der Region bei „Zukunft Karriere Starter 3.0“, der Ausbildungsmesse der Fränkischen Nachrichten, erneut nach jungen Bewerbern, die bei ihnen im Unternehmen durchstarten wollen. In diesem Jahr heißt es wieder „back to the roots“. Nachdem 2020 und 2021 die Karrieremessen aufgrund der Pandemie rein digital stattgefunden haben, wurde für dieses Jahr ein hybrides Konzept erarbeitet.

Das heißt: Neben einem Online-Event am 9. Mai finden in den darauffolgenden zwei Wochen vier physische Messen statt: am 11. Mai in Wertheim (Main-Tauber-Halle), am 13. Mai in Walldürn (Nibelungenhalle), am 17. Mai in Bad Mergentheim (Kursaal) und am 20. Mai in Tauberbischofsheim (Fechtzentrum). mg

