„James Bond“ als Stargast

Tauberbischofsheim. Der britische „James Bond“-Darsteller Daniel Craig beim Kino-Open-Air des Tauberbischofsheimer Rotary-Clubs – das gab’s auch noch nie. Doch auch wenn es sich nur um ein Double handelte, sorgte Craig-Doppelgänger Martin Langanke doch für Aufsehen im wahrsten Sinne des Wortes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Schweizer hatte im Oktober einen Werbefilm für den Heilpraktiker und Hypnosetherapeuten Sascha Edelmann gedreht, und nun wurde das rasante Video von Regisseur und Produzent Steffen Döhner beim Benefiz-Open-Air erstmals öffentlich gezeigt. Wie „007“ da durch Tauberbischofsheims Fußgängerzone rast, das hat was – vor allem wenn man weiß, dass er in Wirklichkeit nur 40 km/h auf dem Tacho hatte. Natürlich hatte „007“ auch eine Mission in der Kreisstadt zu erfüllen, denn selbst „James Bond“ ist nicht perfekt.