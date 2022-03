Jäger weg, Punkte auch

Kaum ist er da, nimmt er auch schon wieder Abschied: Christian Jäger (Bild) wird das Am des Vorstandsvorsitzenden der FC-Würzburger-Kickers-AG am 30. Juni niederlegen. Diesen Posten hatte er als Nachfolger von Daniel Sauer erst am 1. Juli 2021 angetreten. Nachfolger wird Benjamin Hirsch. Er war von 2011 bis 2015 Sportvorstand im Verein.

Zudem wurde am Donnerstag bekannt, dass Türkgücü München seine Mannschaft aus der 3. Liga zurückzieht. Damit verlieren die Kickers drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. mf/Bild: Frank Scheuring