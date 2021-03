Wildentierbach. Fahnder finden 270 Zivil- und Kriegswaffen: Die Nachricht vom Fall in Wildentierbach hat erschreckt. Wie konnte das Waffenlager so lang unentdeckt bleiben? Staatsanwalt und Zollfahndung haben Ermittlungen gegen einen 69-Jährigen „aus einer Gemeinde im Main-Tauber-Kreis“ aufgenommen. Durch die große Razzia war der Ort des Waffenfunds schnell überörtlich bekannt: Wildentierbach bei Niederstetten. Kriegswaffen nein – aber Jagdwaffen durfte der Beschuldigte als Jäger besitzen. Doch auch hier erschreckt die schiere Menge. Die FN-Redaktion hat im Landratsamt nachgefragt: Was weiß die Behörde über Waffenbesitzer? Fest steht: Jäger haben kein Gewehr-Limit.