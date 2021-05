Israels Armee greift im Gazastreifen an

Jerusalem/Gaza. Israels Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Großangriff ein Tunnelsystem der islamistischen Hamas im Gazastreifen beschossen. Dabei soll es sich um eine „Stadt unter der Stadt“ handeln. Das Tunnelsystem werde „Metro“ genannt, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Freitag. Die Hamas habe Jahre in den Bau investiert.

Wie das Militär bei Twitter schrieb, wurden „viele Kilometer“ des Tunnelsystems beschädigt. Insgesamt seien 150 Ziele beschossen worden. Die Armee teilte weiter mit, Kampfflugzeuge hätten zudem Beobachtungsposten und unterirdische Raketen-Abschussvorrichtungen der Hamas angegriffen.

An dem komplexen Einsatz beteiligt gewesen seien 160 „Luftfahrzeuge“, sagte Armeesprecher Conricus. Unterstützung bei dem rund 40 Minuten dauernden Einsatz hätten diese unter anderem von Panzern erhalten. Conricus betonte, kein israelischer Soldat habe den Gazastreifen betreten. Militante Palästinenser im Gazastreifen setzten ihren Raketenbeschuss auf Israel fort. Wie der israelische Armeesprecher sagte, feuerten militante Palästinenser seit Montagabend bislang 1800 Raketen auf Israel ab. Rund 430 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel („Iron Dome“) hat das Militär zuletzt im Schnitt mit rund 90 Prozent angegeben. Vor allem im Umkreis des Gazastreifens ertönten immer wieder Sirenen, die vor Raketen warnten. Nach Polizeiangaben traf eine Rakete ein Haus in der Stadt Aschkelon.

Israel macht die im Gazastreifen herrschende Hamas für alle Angriffe aus dem Küstengebiet verantwortlich. Die zweitgrößte Palästinensergruppe wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in Gaza seit Beginn der Eskalation des Konflikts 120 Menschen getötet. Wie die israelische Armee mitteilte, kamen in Israel durch den Raketenbeschuss bisher acht Menschen ums Leben. dpa

