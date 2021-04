Irreversible Schäden bei Nadelbäumen

Hardheim. Normalerweise kehrt in diesen Tagen und Wochen etwas Ruhe in den Gemeindewäldern ein. Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen und es bleibt Zeit, um Urlaub abzubauen oder Liegengebliebenes aufzuarbeiten, ehe es schon wieder an die Planungen fürs nächste Jahr geht. Doch bei Martin Sauer, Leiter des Forstreviers Erftal/Waldstetten, kehrt gerade alles andere als Ruhe ein. In „seinem“ Wald stehen in diesen Tagen außerplanmäßige Holzfällarbeiten durch die Hardheimer Waldarbeiter an. Die Trockenheit der vergangenen Jahre und verschiedene Schadorganismen haben vor allem den Nadelbäumen massive Schäden zugefügt. Die Baumkrone verfärbt sich rot – ab diesem Zeitpunkt ist der Schaden irreversibel.

Noch vermeintlich gesunde Hölzer werden mit entfernt, um dann auch großflächig neu bepflanzen zu können.