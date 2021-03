Bagdad/Rom. Papst Franziskus hat seine viertägige Irak-Reise beendet und ist nach Rom zurückgeflogen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte, das straffe Programm mit Reisen quer durch den Irak sei anstrengend für ihn gewesen. Großen Eindruck hätten bei ihm vor allem die Ruinen von Gotteshäusern in der während des Krieges gegen den IS zerstörten Stadt Mossul hinterlassen sowie das Treffen mit dem höchsten schiitischen Geistlichen im Irak, Großajatollah Ali al-Sistani. Die Begegnung mit dem 90-Jährigen habe ihm „in der Seele gut getan“, sagte Franziskus. Al-Sistani sei ein umsichtiger und weiser Mann und sehr respektvoll bei dem Treffen im südirakischen Nadschaf gewesen. „Bei Besuchen steht er sonst nie auf, aber bei mir ist er zweimal aufgestanden“, sagte der Papst. Ein Dokument, wie bei einem Treffen mit dem Großimam Ägyptens 2019 in Abu Dhabi, gab es bei seiner Irak-Reise nun nicht. dpa