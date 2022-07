Inzwischen eine große Einrichtung

Bad Mergentheim/Creglingen. Die Jugendhilfe Creglingen feiert 70. Geburtstag. Dies und das 25-Jahr-Jubiläum der Tagesgruppe Bad Mergentheim war Anlass, gemeinsam mit allen Angeboten aus Bad Mergentheim und Kooperationspartnern ein Standortfest zu feiern. Neben der Tagesgruppe gibt es auch eine vollstationäre Wohngruppe und die Mobile Jugendbetreuung (MOB), von der aus alle ambulanten Angebote koordiniert werden. Zahlreiche Gäste kamen in den „Feiergarten“, den Hof des Jugendhauses Marabu. Der Bereichsleiter der MOB, Michael Ebert, führte durch den Nachmittag. Als er vor über 20 Jahren bei der Jugendhilfe Creglingen zu arbeiten begann, gab es in der MOB 15 Mitarbeiter – heute sind es 75. In der gesamten Einrichtung arbeiten über 300 Beschäftigte.

