Investitur von Pfarrer Holler

Tauberbischofsheim. Die Katholische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim hat wieder einen Pfarrer. Nachdem Pfarrer Gerhard Hauk bereits Ende Juli verabschiedet wurde, wird mit Pfarrer Thomas Holler als Leiter der Kirchengemeinde diese Stelle wieder besetzt. Die Investitur von Pfarrer Thomas Holler nahm am Sonntag in einem festlichen Gottesdienst der stellvertretende Dekan, Pater Joachim Seraphin, vor. An Thomas Holler gewandt wünschte er, dass der Heilige Geist ihn begleiten möge, er aber auch den Christen Wege weisen möge, wie der Glauben gelebt werden sollte. Thomas Holler war die Freude an dieser neuen Aufgabe anzumerken: Er freue sich, nun viele Menschen kennenzulernen. Die Teilnehmer des Gottesdienstes nutzten die Gelegenheit, mit Holler ins Gespräch zu kommen.

