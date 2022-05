Wenn Jörg Widmann beim Mozartfest Würzburg im Kaisersaal der Residenz am Dirigentenpult oder mit der Klarinette erklingen lässt, was für ihn aus den Noten herauszulesen ist, entsteht eine intime und inspirierende Atmosphäre; intensiv spürbar beim ausverkauften Konzert mit dem Mozarteumorchester Salzburg, das schon 1841 mit Unterstützung von Mozarts Witwe Constanze gegründet und zum Aushängeschild des Landes wurde.

Widmanns Bearbeitung von Felix Mendelssohns Andante aus der Sonate für Klarinette und Klavier in Es-Dur ist ein anregender Einstieg in drei Stücke, die miteinander in einen spannungsreichen Dialog treten. In das temperamentvolle Gespräch zwischen Tutti und Solo bricht Widmann mit der Einbeziehung einer Harfe und Celesta reizvoll den typisch Mendelssohnschen elfenhaften Ton auf. Die zeitgenössische Interpretation kommentiert und konterkariert romantische Ausbrüche, ohne die tief berührende Schlichtheit der Klarinette als Soloinstrument im Geringsten anzutasten.

Die im Mittelpunkt stehende Komposition des Abends knüpft noch vor der Pause einen Gedankenaustausch mit Mozarts letztem Konzert überhaupt. Das Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622 ist zudem das einzige, in dem Mozart die Klarinette als Soloinstrument einsetzt. Um dieses Werk und Widmanns Vortrag in der ganzen lyrischen Schönheit und innigen Eleganz zu beschreiben, reichen Worte nicht aus. „Alles ist gesagt“, sind Widmanns Kommentar (siehe nebenstehendes Interview). Eine Zugabe, so stürmisch sie an diesem Abend gefordert wird, würde die zauberhaft erblühte Magie des Augenblicks abrupt vertreiben.

Der jugendliche Schwung des begabten 15-jährigen Mendelssohn wird im Vergleich zum Auftakt noch spürbarer in seiner Sinfonie Nr.1 c-Moll op.11, die öffentlich 1827 in Leipzig uraufgeführt wurde. Vor allem der erste Satz (Allegro di molto) begeistert aufgrund des lebensfrohen, ungestümen Charakters.

Das Orchester klingt transparent und lässt in den anspruchsvollen Mittelsätzen Einflüsse von Beethoven, Mozart und Weber durchscheinen. Ein strahlend-temperamentvoller Finalsatz beschließt den Konzertabend. ferö