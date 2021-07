Die Mitarbeiterinnen in den Kundenforen sind so etwas wie die Visitenkarte der FN. Wir sprachen mit zweien: Petra Hörner begann in der Tauberbischofsheimer „Geschäftsstelle“, wie es damals noch hieß, vor fast 40 Jahren ihre Laufbahn bei den FN. Heute ist sie Assistentin der Geschäftsleitung. Jutta Haas gehört den FN seit 1998 an und ist zuständig für die fünf Kundenforen.

Frau

...