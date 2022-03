Lauda-Königshofen. Der Krieg in der Ukraine berührt auch die Menschen in der Region. Die evangelischen Kirchengemeinden und die katholische Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen bieten seit Aschermittwoch Stationen zum Innehalten für den Frieden an.

In der Heilig-Grab-Kapelle in Lauda und in der „Krypta“ des Turms an der Pfarrkirche St. Mauritius in Königshofen wurden besondere Möglichkeiten des Gebets geschaffen, wie der katholische Pfarrer Ralph Walterspacher berichtet.

Die evangelische Pfarrerin von Königshofen, Laura Breuninger, hat eine Andacht zusammengestellt. Auf kleinen Zetteln kann man seine Anliegen notieren. Im Osterfeuer am Karsamstag sollen die Ängste und Sorgen der Menschen dann Gott anvertraut werden.

