Marktbreit. Nachdem er einem 31-jährigen Mann mutmaßlich ein Messer in den Bauch gerammt hat, sitzt ein 45-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Die Würzburger Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Wie die Polizei mitteilt, war in der Nacht zum Sonntag eine Streitigkeit zwischen zwei Männern in Marktbreit (Landkreis Kitzingen) eskaliert und in einer handfesten Auseinandersetzung geendet.

In deren Verlauf soll ein 45-Jähriger seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.